Çin Uzayda Gıda Çeşitliliğini Artırıyor

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HANGZHOU, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 2. Uzay Tıbbında Ufuklar Forumu'nda Çin'in, gelecekte gerçekleştirilecek derin uzay keşfi görevlerinde daha fazla çeşide sahip gıda ürünleri sağlama konusunda çalıştığı duyuruldu.

Kısa süre önce sona eren ve ailelerin bir araya geldiği önemli bir gelenek olan Güz Ortası Festivali sırasında Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-18 mürettebatı, yer destek ekibinin önceden hazırladığı lotus ezmesi dolgulu "uzay ay kekleri" ve bol baharatlı kuzu eti gibi en çok sevdikleri yemeklerin tadını çıkardı.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde araştırmacı olan Li Yinghui, "Çin yemek kültürünü 'uzay sofrasına' getirip astronotların 'ev yapımı lezzetlerin' tadını çıkarmasını sağlayacak teknolojiler geliştirdik" dedi.

Li, Çin'in hassas beslenme kontrol sistemi geliştirdiğini ve astronotların sıfır yerçekiminin ve radyasyonun neden olduğu fizyolojik sorunlarla başa çıkıp 180 günü aşan görevler sırasında sağlıklı kalmasını sağlayacak uzay uçuşu beslenme malzemelerine yönelik doğru standartlar oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Li, "Astronotların yörüngedeki adaptasyonunu artırtmak amacıyla antioksidan etki, bağışıklık desteği, yorgunluk giderme ve bağırsak mikrobiyomunun düzenlenmesi gibi özelliklere sahip çeşitli işlevsel uzay yiyeceği geliştirildi" ifadelerini kullandı.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki diğer bir araştırmacı olan Zang Peng, gelecekte gerçekleştirilecek derin uzay görevleri dikkate alınarak Çin'in, Dünya ötesinde uzun vadeli yaşamın sürdürülmesini sağlayacak yörüngede yemek pişirme gibi teknolojiler üzerinde de çalıştığını söyledi.