Çin ve AB, Beijing'deki toplantıda gümrük vergisi indirimini değerlendirecek - Son Dakika
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Çin ve AB, Beijing'deki toplantıda gümrük vergisi indirimini değerlendirecek

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Çin ve AB, Beijing\'deki toplantıda gümrük vergisi indirimini değerlendirecek
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Çin ve AB, Beijing'deki istişarede belirli mallarda gümrük vergilerini düşürme olasılığını değerlendirme ve anlaşmazlıkları DTÖ kuralları çerçevesinde diyalogla yönetme kararı aldı. Taraflar elektrikli-hibrit araç ticaretini ele aldı, üçüncü toplantı Mart 2027'de yapılacak.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi, Çin ve AB'nin önemli ticaret ortakları olarak istikrarlı ve dengeli ticari ilişkileri sürdürme kararlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Avrupa Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in eş başkanlığında perşembe ve cuma günleri başkent Beijing'de Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Yetkiliye göre taraflar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde ticari ve ekonomik görüş ayrılıkları ile karşılıklı endişeleri dengeli bir yaklaşımla ele alacaklarını, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmenin yollarını arayacaklarını ve Çin-AB ticaretinde dengeli büyüme ile ilerlemeyi teşvik edeceklerini teyit etti.

Her iki tarafın istişare mekanizmasının sorunsuz ve verimli şekilde işlediği konusunda uzlaştığını belirten yetkili, "İkinci toplantının başarıyla gerçekleştirilmesi bir son değil, yeni bir başlangıç olmuştur" dedi.

Yetkili, toplantıda üzerinde uzlaşılan sonuçların hem Çin hem de AB'nin anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla yönetme ve uygun şekilde çözme yönünde irade ile sağduyuya sahip olduğunu göstererek, gerilimin tırmanmasını etkin şekilde önlediklerini söyledi.

Tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler, ilaç, invertörler ve tarım-gıda ürünleri gibi konuların ele alındığı görüşmede tarafların karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar anlayışıyla yoğun temaslar yürüttüğünü belirten yetkili, her iki tarafın eşit şartlarda birbirlerinin kaygılarını giderme, karşılıklı pazar erişimini genişletme ve Çin-AB ticaretinde dinamik bir denge sağlama yollarını derinlemesine ele aldığını ifade etti.

İki taraf, DTÖ kuralları çerçevesinde belirli mallara uygulanan gümrük vergilerini düşürme olasılığını değerlendirmeyi ve AB'nin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği konusunda teknik diyalog yürütmeyi kararlaştırdı.

Yetkili, elektrikli ve hibrit araç ticareti de ayrıntılı şekilde ele alınırken, toplantının taraflar arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemeye, Çinli şirketlerin fiili ihracat çıkarlarını etkili şekilde korumaya ve Çin-AB hibrit araç ticaretinin istikrarlı gelişimini desteklemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Taraflar, ihracat kontrolleriyle ilgili karşılıklı kaygıları giderme konusundaki kararlılıklarını yineledi. Yetkili, AB tarafının çift kullanımlı ürünler sektöründe Çin'i ilgilendiren önemli lisanslama vakalarının çözümünde ilerleme kaydetmek üzere çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yetkilinin açıklamasına göre iki taraf, Çin ve AB'nin yeni enerji, yapay zeka, hizmet ticareti, dijital ekonomi ile yeşil ve düşük karbonlu kalkınma alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahip olduğu ve yeni fırsatları keşfedip işbirliği alanlarını daha da genişletebilecekleri konusunda uzlaştı.

Çin tarafı görüşmede, ülkede yatırım yapan ve faaliyet gösteren AB şirketlerini desteklemeye ve iş ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Çin ayrıca AB'yi, Çinli şirketlere adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı sunmaya, bu şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını etkili şekilde korumaya ve AB'deki yatırımlarına ve ticari faaliyetlerine yönelik güven ve beklentilerini güçlendirmeye çağırdı.

Taraflar geleceğe yönelik ise karşılıklı ilgi alanlarına giren önemli ticari ve ekonomik çabalarını artırma ve toplantıda alınan karar ve anlaşmaları hayata geçirmek için birlikte çalışma kararı aldı.

Mekanizmanın üçüncü toplantısını Mart 2027'de gerçekleştirme konusunda mutabık kalan taraflar, bu süre zarfında ocak ayında düzenlenecek bakanlar düzeyindeki video konferans dahil her düzeyde yakın iletişimi sürdürecek.

Yetkili, istikrarlı ve sağlıklı Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin ortak çıkarlara hizmet ettiği, aynı zamanda küresel ekonomik büyümeye ve sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarına kesinlik ve olumlu ivme kazandırdığı konusunda görüş birliğine varıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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