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Çin ve AB Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme İstedi

Çin ve AB Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme İstedi

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, AB ile ticari ilişkileri geliştirmeye istekli olduklarını açıkladı.

28.03.2025 13:58
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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, diyalog ve etkileşimi güçlendirmek, ekonomik ve ticari farklılıkları uygun bir şekilde ele almak, karşılıklı açıklığı artırmak ve Çin- Avrupa Birliği (AB) ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

He söz konusu açıklamaları, perşembe günü Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Beijing'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çeken He, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, tek taraflılık ve korumacılığa karşı koymak ve çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Sefcovic ise Çin'in AB'nin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, ikili diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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