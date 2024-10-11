Çin ve AB İşbirliği Vurgusu

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VİYENTİYAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, iki taraf arasındaki istikrarlı ve olumlu ilişkileri daha fazla sağlamlaştırmak, karşılıklı stratejik güveni artırmak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li söz konusu açıklamayı Cuma günü, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da Doğu Asya işbirliği konusunda düzenlenen liderler toplantısı sırasında gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Önümüzdeki yıl kutlanacak Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü geçmişle geleceği birbirine bağlayan önemli bir nokta olarak niteleyen Li, AB ile iki tarafın halkının refahını artırmaya ve küresel barış ile kalkınma davasını ileri taşımaya daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Li, ayrıca AB kurumlarına Çin'in kalkınmasını doğru şekilde anlama ve Çin'e yönelik nesnel ve rasyonel politikalar oluşturma çağrısı yaptı.

Çin'in Avrupa'yı Çin diplomasisinin önemli bir doğrultusu ve Çin modernleşmesinin teşvikinde önemli bir ortak olarak gördüğünü kaydeden Li, Çin'in aynı zamanda enerji ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesinde ve barış ve kalkınmanın ortaklaşa teşvik edilmesinde Avrupa'nın önde gelen bir ortağı olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de AB'nin Çin ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimini teşvik etmeyi ve ilgili konuları diyalog ve istişare yoluyla çözmeyi umduğunu belirtti.