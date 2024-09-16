Çin ve ABD Askeri İletişimi Yeniden Kurdu - Son Dakika
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Çin ve ABD Askeri İletişimi Yeniden Kurdu

Çin ile ABD, askeri iletişimi yeniden başlatarak Savunma Politikası Görüşmelerinin yeni turunu gerçekleştirdi.

16.09.2024 13:18
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Çin ile ABD arasında iki yıl askıya alındıktan sonra askeri iletişimin yeniden kurulmasına yönelik çabalar kapsamında bu yıl ocak ayında yeniden başlatılan Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmelerinin yeni turu Pekin'de yapıldı.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 14-15 Eylül'de Pekin'de bir araya gelen iki ülke heyetleri, Çin ile ABD orduları arasındaki ilişkiler, askeri temasların yeni aşaması ile ortak kaygı meselelerinde görüş alışverişinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Amerikan heyetine Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Chase'in başkanlık ettiği belirtildi.

ABD tarafı, görüşmelerde Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki durumu, Güney Çin Denizi'nde Çin ile bölge ülkeleri arasındaki sürtüşmeler ve Çin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda destek sağladığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Müsteşar Yardımcısı Chase ve heyeti, 12-14 Eylül'de Pekin'de düzenlenen uluslararası savunma diyaloğu Şiangşan Forumu'na katılmak üzere Çin'i ziyaret etmişti.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Pekin yönetimi, savunma alanında Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmelerini askıya almıştı.

Askeri iletişimin yeniden kurulması

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede askeri iletişimin yeniden kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kararın ardından ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Aralık 2023'te videokonferansla görüşmüştü. Bu görüşme, askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu.

Ardından Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri 8-9 Ocak'ta Washington'da, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ise 3-4 Nisan'da Hawaii'de yapılmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Çin'e yaptığı ziyarette taraflar, iki ülke orduları arasında iletişimin sürdürülmesi çabaları kapsamında kesintiye uğrayan Cephe Komutanları Görüşmelerinin de yakın gelecekte yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

10 Eylül'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanı Vu Yanan ile ABD Hint-Pasifik Komutanı Samuel Paparo, videokonferansla görüşmüştü.

Kaynak: AA

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