Çin ve ABD, San Francisco\'da vardıkları uzlaşının uygulanması konusunda anlaştı

VİYANA, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ile ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, iki devlet başkanının San Francisco'daki görüşmede vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirme konusunda mutabık kaldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazar günü bir araya gelen iki bakan, iki devlet başkanının San Francisco'da vardığı uzlaşının uygulanması konusunda samimi, derinlemesine ve yapıcı iletişimde bulunarak, uyuşturucu kontrolü ve yasaların uygulanmasında ikili işbirliğini ilerletme ve birbirlerinin endişelerini giderme konusunda anlaşmaya vardı.
Wang, San Francisco'daki tarihi görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek odaklı "San Francisco Vizyonunu" ortaya koyduğunu vurguladı.
Wang, iki tarafın da iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıya bağlı kalmasını, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine riayet etmesini, birbirlerinin temel çıkar ve başlıca endişelerine saygı göstermesini, ayrıca uyuşturucu kontrolü ve yasaların uygulanmasına yönelik ikili işbirliğinin ve halklar arası etkileşimlerin önündeki engelleri kaldırmasını umduğunu dile getirdi.
Wang, ABD tarafına Çinli öğrencilerin nedensiz yere taciz edilip sorgulanmasına son verilmesi ve Çinli vatandaşların ülkeye girişte eşit muameleye tabi tutulup saygınlıklarının tam olarak korunması çağrısında bulundu.
Wang, Washington'ın ayrıca Çin'in ABD'deki diplomatik ve konsolosluk misyonları ile personellerinin güvenliğini sağlamak üzere somut ve etkin önlemler alması, ilgili Çinli kurum ve personellere yönelik vize kısıtlamalarını kaldırması ve Çin'i "başlıca uyuşturucu kaynağı ülkelerden biri" olarak listeleme hatasını düzeltmesi gerektiğini de kaydetti.
İki taraf, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, uyuşturucu kontrolü ve yasaların uygulanması konusunda diyalog ve işbirliğini sürdürmek, birbirlerinin endişelerine önem vermek ve sorunları karşılıklı saygı, farklılıkların yönetilmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği temelinde uygun şekilde çözüme kavuşturmak suretiyle Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimine katkıda bulunma konusunda mutabakata vardı.
Son Dakika › Güncel › Çin ve ABD, San Francisco'da vardıkları uzlaşının uygulanması konusunda anlaştı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?