Çin ve ABD, San Francisco\'da vardıkları uzlaşının uygulanması konusunda anlaştı

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VİYANA, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ile ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, iki devlet başkanının San Francisco'daki görüşmede vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirme konusunda mutabık kaldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazar günü bir araya gelen iki bakan, iki devlet başkanının San Francisco'da vardığı uzlaşının uygulanması konusunda samimi, derinlemesine ve yapıcı iletişimde bulunarak, uyuşturucu kontrolü ve yasaların uygulanmasında ikili işbirliğini ilerletme ve birbirlerinin endişelerini giderme konusunda anlaşmaya vardı.

Wang, San Francisco'daki tarihi görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek odaklı "San Francisco Vizyonunu" ortaya koyduğunu vurguladı.

Wang, iki tarafın da iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıya bağlı kalmasını, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine riayet etmesini, birbirlerinin temel çıkar ve başlıca endişelerine saygı göstermesini, ayrıca uyuşturucu kontrolü ve yasaların uygulanmasına yönelik ikili işbirliğinin ve halklar arası etkileşimlerin önündeki engelleri kaldırmasını umduğunu dile getirdi.

Wang, ABD tarafına Çinli öğrencilerin nedensiz yere taciz edilip sorgulanmasına son verilmesi ve Çinli vatandaşların ülkeye girişte eşit muameleye tabi tutulup saygınlıklarının tam olarak korunması çağrısında bulundu.

Wang, Washington'ın ayrıca Çin'in ABD'deki diplomatik ve konsolosluk misyonları ile personellerinin güvenliğini sağlamak üzere somut ve etkin önlemler alması, ilgili Çinli kurum ve personellere yönelik vize kısıtlamalarını kaldırması ve Çin'i "başlıca uyuşturucu kaynağı ülkelerden biri" olarak listeleme hatasını düzeltmesi gerektiğini de kaydetti.

İki taraf, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, uyuşturucu kontrolü ve yasaların uygulanması konusunda diyalog ve işbirliğini sürdürmek, birbirlerinin endişelerine önem vermek ve sorunları karşılıklı saygı, farklılıkların yönetilmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği temelinde uygun şekilde çözüme kavuşturmak suretiyle Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimine katkıda bulunma konusunda mutabakata vardı.