Çin ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
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Çin ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem

24.05.2025 11:27
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Xi Jinping, Almanya'yla işbirliğini derinleştirerek, dünya ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, çok yönlü stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açmak, Çin- Avrupa Birliği ilişkilerini yeni ilerlemeler kaydedecek şekilde yönlendirmek ve dünya ekonomisinin istikrarlı büyümesine yeni katkılarda bulunmak üzere Almanya'yla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile cuma günü telefonda görüşen Xi, göreve başlaması dolayısıyla Merz'i bir kez daha tebrik etti. Dünyanın yüzyıldır görülmeyen hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini ve uluslararası konjonktürün dönüşüm ve çalkantılarla ön plana çıktığını kaydeden Xi, bu dönemde Çin-Almanya ve Çin-AB ilişkilerinin stratejik ve küresel öneminin çok daha bariz hale geldiğini belirtti.

Xi, Çin-Almanya ilişkilerinin güçlü ve istikrarlı olmasının iki ülkenin çıkarına olduğunu ve Çin ile Avrupa'daki çeşitli sektörlerin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Çin ve Almanya'nın ikili ilişkilerini karşılıklı saygı, farklılıkları rafa kaldırarak ortak zemin arama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde geliştirdiğini vurgulayan Xi, iki tarafı bu kayda değer geleneği sürdürmeye ve ileriye taşımaya çağırdı.

Öncelikle karşılıklı siyasi güvenin sağlamlaştırılması çağrısında bulunan Xi, Almanya'yı bir ortak olarak gördüklerini, Almanya'nın kalkınma ve refahını memnuniyetle karşıladıklarını ve Almanya'yla yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı duymaya ve ikili ilişkilerin siyasal temelini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Xi, ikinci olarak iki tarafı ilişkilerinin direncini artırmaya davet etti. Xi, iki tarafın sadece otomobiller, makine imalatı ve kimya sektörü gibi geleneksel alanlardaki mevcut işbirliklerini artırmaya devam etmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka ve kuantum teknolojisi gibi en yeni alanlarda da daha fazla işbirliği imkanı araması ve iklim değişikliği ve yeşil kalkınma gibi alanlardaki etkileşim ile işbirliğini güçlendirmesi ve böylelikle Çin ve Almanya'nın bilgelik ve çözüme yönelik deneyimlerini küresel sürdürülebilir kalkınmaya sunması gerektiğini belirtti.

Xi üçüncü olarak ikili işbirliğinin hız kazanması gerektiğini vurguladı. Çin'in üst düzey dışa açılma sürecinin sunduğu kalkınma fırsatlarını Almanya'yla paylaşmaya hazır olduğunu belirten Xi, Almanya'dan karşılıklı yatırımları destekleyecek daha fazla politika desteği sağlamasını ve Çinli işletmelere eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Xi, mevcut olguların Çin-Almanya ve Çin-AB ilişkilerinin doğru yönünün ortaklık olduğunu gösterdiğini, istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamının ikili işbirliğinin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından temel öneme sahip olduğunu söyledi.

Xi, büyük ülkeler olarak Çin ve Almanya'nın ortak sorumluluklar taşıdığını dile getirdi. İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, her iki tarafın da ikili ilişkilerin gelişimindeki başarılı deneyimi gözden geçirmesi, çok taraflılığı, serbest ticareti, açıklığı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme yönünde olumlu bir sinyal vermesi gerektiğini söyledi.

Merz ise Çin'in dünyadaki en önemli ülkelerden biri olduğunu, Almanya-Çin ilişkilerinin güçlü bir şekilde geliştiğini ve derinleşen işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini söyledi.

Merz, Çin ve Almanya'nın dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alması nedeniyle ikili ilişkilerin mevcut uluslararası konjonktürde özel bir anlam taşıdığını kaydetti.

Merz, Almanya'daki yeni hükümetin tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve stratejik ortaklıklarında yapıcı ve tatbiki olarak daha fazla ilerleme kaydetmek üzere çaba göstermeye istekli olduğunu ifade etti.

Merz, Çin'le çeşitli alanlarda daha yakın etkileşim ve işbirliğinde bulunmayı, dışa açılımı ve karşılıklı faydayı desteklemeyi, eşit ticareti güçlendirmeyi, dünya barışını korumayı ve ortaklaşa iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele etmeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydeden Merz, bu bağlamda aktif bir rol oynamaya istekli olduklarını vurguladı.

İki lider, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Xi Jinping, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika

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