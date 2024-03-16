Çin ve Angola, ilişkilerini kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltti

Çin ve Afrika ülkesi Angola, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükselttiklerini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'i ziyaret eden Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile görüştü.
Görüşmede iki lider, Çin-Angola ilişkilerinin, "kapsamlı işbirliği ortaklığından", "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükseltilmesinde anlaştı.
Şi görüşmede, bu yıl Çin ile Angola arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yılı olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki dostluğun uluslararası değişimlerin sınamasından başarıyla geçtiği ve iki ülke halklarına fayda sağladığını belirtti.
Çin ile Angola işbirliğinin, gelişmekte olan ülkeler arasındaki "Güney-Güney işbirliğinin" parçası olduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin ortak kalkınma için birbirini desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini ifade etti.
Şi, Çin'in, Angola'nın "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını ve kendi koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetmesini desteklediğini" dile getirdi.
"Küresel Güney" vurgusu
Çin ve Angola arasında işbirliğinin karşılıklı faydaya dayalı büyük bir potansiyelinin olduğuna, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki yüksek kaliteli işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturulması gerektiğine işaret eden Şi, Angola'nın, kilit altyapı projelerinin hayata geçirmesine, tarımda modernleşme, sanayileşme ve ekonomiyi çeşitlendirme çabalarını desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.
Şi, gelişmekte olan ülkelerin kolektif yükselişinin ve uluslararası etkilerini artırmasının "durdurulamaz" olduğunu vurgulayarak, "Küresel Güney, küresel yönetimin, kalkınmanın ve refahın dışında kalamaz." ifadesini kullandı.
Çin lideri, ülkesinin Afrika ülkelerinin kalkınma ve ulusal canlanma çabalarında güvenilir bir dost ve ortak olmayı sürdüreceğinin altını çizdi.
Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço da Çin'in, Angola'nın altyapısının imarına, ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destekle karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine müspet örnek oluşturduğunu dile getirdi.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol işbirliği, ekonomi, ticaret, tarım, yeşil kalkınma ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Taraflar, ilişkilerin seviyesinin yükseltildiğini duyuran ortak bir açıklama da yayımladı.
Çin, geçen yıl Afrika ülkeleri Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükseltmişti.
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