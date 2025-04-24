Çin ve Azerbaycan Stratejik Ortaklık Kurdu

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping çarşamba günü konuk Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İki lider, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı.

Xi, "üç kötücül güç" olan terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılık ile kararlı şekilde mücadele etmek üzere kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanında Azerbaycan'la derinlemesine işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, iki tarafa kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirme, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etme ve eğitim, kültür, turizm, gençlik ve alt ulusal işbirliğini destekleme çağrısı yaptı.

Xi, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının, tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını zedelediğini, çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini ve dünyadaki ekonomik düzeni etkilediğini vurguladı.

Xi, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni güvence altına almak, kendi meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak ve uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak üzere Azerbaycan'la çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Aliyev ise yüzyıldır görülmeyen değişimler karşısında her zaman birbirlerine saygı ve güven duyan Azerbaycan ile Çin arasındaki ikili işbirliğinin sürekli derinleştiğini, ekonomik ve ticari ilişkilerinin hızla geliştiğini ve yerel etkileşimlerin daha da yakınlaştığını söyledi.

Aliyev, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu sık sık dile getirdiklerini ve Çin hükümetinin ulusal yeniden birleşme yönündeki tüm çabalarını desteklediklerini belirtti.

Aliyev, kapsamlı stratejik ortaklığın inşasını teşvik etmek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dijital ekonomi, yeşil enerji ve bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini genişletmek, iki ülkenin siyasi partileri ve halkları arasındaki etkileşimi derinleştirmek ve uluslararası ve bölgesel konulardaki işbirliğini güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzalayan iki cumhurbaşkanı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, adalet, yeşil kalkınma, dijital ekonomi, fikri mülkiyet hakları ve havacılık gibi alanlarda işbirliğine ilişkin 20 belgenin imzalanmasına nezaret etti.