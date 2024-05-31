Çin ve Bahreyn İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Bahreyn İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltildi

Çin ve Bahreyn İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltildi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile görüşerek Çin-Bahreyn ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesine karar verdi. İki lider, enerji, ulaştırma, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeyi ve Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşasını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Çin ile Tunus arasında yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yatırım, e-ticaret, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

31.05.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Körfez ülkesi Bahreyn, ikili ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede Çin-Bahreyn ilişkilerinin "stratejik ortaklıktan", "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine karar verdi.

Şi, görüşmede bu yıl Çin ile Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35'nci yılı olduğuna işaret ederek, kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir başlangıç noktası olarak görerek ikili işbirliğini ilerletmeyi istediklerini belirtti.

Çin'in Bahreyn'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumasını, bağımsız bir kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini ifade eden Şi, Bahreyn ile enerji, ulaştırma, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeyi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşasını birlikte teşvik etmeyi istediğini dile getirdi.

Konuk lider el-Halife ise Çin'in Bahreyn'in ulusal inşasına sağladığı destek için teşekkür etti.

İkili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Halife, kalkınma stratejilerini uyumlulaştırmayı ve çeşitlendirilmiş bir kalkınma için çok sayıda alanda pratik işbirliğini artırmayı istediklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından Çin ile Tunus arasında yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yatırım, e-ticaret, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülke ayrıca kapsamlı stratejik ortaklığın ilan edildiği ortak açıklama yayımladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bahreyn, Tunus, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Bahreyn İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:51:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Bahreyn İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement