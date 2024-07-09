Çin ve Belarus, stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaştı

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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Beijing'de Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve her koşulda geçerli Çin-Belarus kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli derinleştirilip pekiştirilmesini teşvik etmek üzere Belarus ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang, Shanghai Ruhu'nu ileriye taşımak ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nü dayanışma ve karşılıklı güven, barış ve huzur, refah ve kalkınma, iyi komşuluk ve dostluğun yanı sıra hakkaniyet ve adaletin ortak çatısı haline getirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmak üzere örgütün dönem başkanlığını bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Ülkesinin Belarus-Çin ilişkilerine büyük önem atfettiğini ve dışişleri bakanı olarak göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkenin Çin olduğunu kaydeden Rıjenkov ise Belarus'un Shanghai İşbirliği Örgütü'ne katılmasına destek veren Çin'e teşekkür etti.

Rıjenkov, Belarus'un Çin tarafından önerilen küresel inisiyatifleri son derece takdir ettiğini ve bu inisiyatiflere derinden iştirak etmeye devam edeceğini, ayrıca küresel zorluklara ortaklaşa müdahale etmek için çok taraflılığa bağlı kalacağını ifade etti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Rıjenkov, Çin ve Brezilya'nın ortaklaşa önerdiği altı maddelik uzlaşıdan övgüyle bahsetti.

Wang ise krizin sakinleştirilmesi ve diyaloğun yeniden başlatılmasına uygun koşulların yaratılması için en büyük önceliğin, savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın ateşi körüklememesi gerekliliğinden müteşekkil üç ilkeye riayet edilmesi olduğunu vurguladı.