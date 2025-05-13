Çin ve Brezilya Liderlerinden İşbirliği Anlaşmaları

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Beijing'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

İki ülke lideri, salı günü Büyük Halk Salonu'nda kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması, bilim, teknoloji, tarım, dijital ekonomi, finans, denetim, karantina ve medya konularında 20 işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.