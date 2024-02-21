Çin ve Hindistan, Himalayalar\'daki Sınır Gerginlikleri İçin Yeni Görüşmeler Gerçekleştirdi

Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yeni tur görüşmeler gerçekleştirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21. turunun, 19 Şubat'ta Çuşul-Moldo sınır noktasında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, görüşmelerin, önceki turlarda ele alınan, Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların çözümüne odaklandığı belirtildi.
Tarafların, ileriye dönük olarak, askeri ve diplomatik kanallardan iletişimin sürdürülmesinde uzlaştığı belirtilen açıklamada, herhangi somut ilerlemeden bahsedilmedi.
Açıklamada, "Taraflar geçici sınır bölgelerinde barış ve sükunetin korunması konusundaki mutabakata bağlıdır." ifadesine yer verildi.
İki ülke orduları arasında en son 20. tur görüşmeler, 9-10 Ekim 2023'te sınırın Çin tarafında yapılmıştı.
2020'den itibaren yapılan 18 tur görüşme sonucunda taraflar, gerginliğe yol açan 3 bölgeden karşılıklı asker çekme konusunda uzlaşmıştı.
Taraflar, Hindistan'ın Ladak bölgesinin doğusundaki Galvan Vadisi, Pangong Gölü'nün kuzey ve güney yakası ile Gogra Springs çevresindeki devriye alanlarındaki birliklerini çekmişti.
Nisandaki 18. tur görüşmelerde Depsan Platosu ve Demçok bölgesinden çekilme konusunda ise anlaşmaya varılamamıştı.
Fiili Kontrol Hattı'nın Hindistan'ın Ladakh bölgesi ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin içeren batı sektörü mevcut görüşmelerin odağında yer alıyor.
Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı
Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.
Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.
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