Çin ve Hindistan İlişkileri Gelişiyor

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede bakanlar, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Wang, iki ülkenin daha olumlu sinyaller göndermesi, ikili etkileşimi kolaylaştıracak, karşılıklı güveni artıracak ve kuşkuları azaltacak eylemlerde bulunması ve daha fazla işbirliği yapıp oluşabilecek yıpranmaları azaltması gerektiğini söyledi.

Wang ayrıca, iki tarafın doğrudan uçuşların yeniden başlatılması, gazeteci değişimi ve vize prosedürlerinin kolaylaştırılması gibi konularda mümkün olan en kısa sürede tatbiki ilerleme kaydetmek üzere çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Çin ve Hindistan'ın iki büyük gelişmekte olan komşu ülke olarak farklılıklardan çok ortak çıkarlara sahip olduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin birbirlerinin kalkınma süreçlerini fırsat olarak görmesi ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına yardımcı olacak ve küresel çok kutupluluğa katkıda bulunacak ortak kalkınma ve yeniden canlanmayı sağlamak için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin de bağlantısız dış politikaya ve çok taraflılığa bağlı olduğunu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklediğini vurgulayan Wang, iki ülkenin uluslararası ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam etmesi ve BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi mekanizmaları daha da geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Jaishankar ise gelecek yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü olduğunu hatırlatarak, bunu Hindistan-Çin ilişkilerini ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Uluslararası ilişkilerde önemli oyuncular olan her iki ülkenin de işbirliği yapma potansiyeli sergilediğini kaydeden Jaishankar, Hindistan'ın tek taraflılığa karşı çıktığını, askeri ittifakları reddettiğini, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklediğini ve G20 ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.