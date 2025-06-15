Çin ve İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumartesi günkü görüşmede Erakçi, bölgedeki son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi verirken, uluslararası toplumun, askeri operasyonlarını durdurması için İsrail'e baskı yapmak üzere birlik olması gerektiğini söyledi.

İran'ın pozisyonunu her daim anlayan ve destekleyen Çin'e teşekkürlerini sunan Erakçi, Çin'in bölgesel barış ve istikrarın geliştirilmesinde daha da önemli rol oynayacağına olan inancını dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise İsrail'in İran'ın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını ve İranlı yetkilileri hedef alan ve sivil kayıplara yol açan sorumsuz saldırılara şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Wang, ulusal egemenliğini koruma, meşru hak ve çıkarlarını savunma ve halkının güvenliğini sağlama konusunda İran'ı desteklediklerini vurguladı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilkelerini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini söyleyen Wang, özellikle de İsrail tarafından İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların, potansiyel olarak felaket boyutunda sonuçları olabilecek tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Wang, gerilimin düşürülmesinde yapıcı rolünü sürdürmek üzere İran ve ilgili diğer taraflarla iletişimi sürdürmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.