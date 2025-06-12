Çin ve İspanya\'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

MADRİD, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Han, son 3 yıldır Çin'i her yıl ziyaret eden Sanchez'in, nisan ayındaki son ziyaretinde Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang ile derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. İki tarafın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme, serbest ticaret düzenini sürdürme ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Han, bu durumun, Çin-İspanya ilişkilerinin küresel istikrar ve refahı desteklemedeki hayati önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Mevcut oynak uluslararası konjonktür karşısında Çin ve Avrupa'nın dayanışma ve işbirliğini artırması, çok taraflılık ve serbest ticareti sürdürmesi gerektiğini söyleyen Han, bu çabaların sadece Çin ve Avrupa'ya fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel ekonominin istikrara kavuşturulmasına da yardımcı olduğunu vurguladı.

Han, İspanya'nın Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirerek Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmede aktif rol oynaması temennisini dile getirdi.

Sanchez ise tek taraflılık ve korumacılığın tüm ülkelerin çıkarlarına zarar verdiği bir dönemde Çin'in çok taraflılığa olan bağlılığın son derece değerli olduğunu söyledi. Gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmayacağın kaydeden Sanchez, tek taraflılığa karşı çıkan ve serbest ticareti destekleyen İspanya ve AB'nin, uluslararası ticaret düzenini korumak ve çok taraflılığı sürdürmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Sanchez, İspanya hükümetinin tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve daha fazla Çinli işletmenin İspanya'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sanchez, Avrupa-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya da istekli olduklarını vurguladı.