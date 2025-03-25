Çin ve İtalya\'dan İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, başkent Beijing'de İtalya Senato Başkanı Ignazio La Russa ile bir araya geldi.

Zhao, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede İtalya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını takdir ettiklerini ve gemi inşa, havacılık ve yeni enerji alanlarındaki işbirliği potansiyelini değerlendirmeye istekli olduklarını söyledi. Zhao, kültür, sanat, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zhao, Ulusal Halk Kongresi ile İtalya parlamentosu arasında ikili ve çok taraflı çerçevelerdeki etkileşimin artırılması çağrısı yaptı.

La Russa ise İtalya ve Çin'in dünya barışı ve istikrarına yeni katkılarda bulunmak için birlikte çalışabileceğini dile getirdi. La Russa, ikili ilişkilerin ve AB-Çin ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliğini genişletmeyi temenni ettiklerini belirtti.

La Russa, İtalya'nın Senato'sunun Çin'in Ulusal Halk Kongresi ile daha yakın etkileşimde bulunmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.