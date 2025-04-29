Çin ve Japonya Arasında Dostluk Görüşmesi

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Japonya-Çin Dostluk Parlamenterler Birliği Başkanı ve Japonya'daki Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi ile bir araya geldi.

Çin'in en üst düzey yasama yetkilisi Zhao, salı günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede, iki ülke liderinin ulaştığı önemli sonuçları hayata geçirmek, Çin ve Japonya arasında imzalan dört siyasi belgenin ilkelerine ve ortaya koyduğu uzlaşıya riayet etmek, kazan-kazan işbirliğine bağlı kalmak ve ikili ilişkilerin doğru istikamette istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere Japonya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Zhao, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Japon tarafıyla çeşitli diyalog ve etkileşimlerde bulunmaya istekli olduğunu ve Japonya'daki tüm kesimlerinden dostlarının Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Moriyama ise Japonya ve Çin arasındaki stratejik karşılıklı fayda ilişkisinin kapsamlı şekilde ileriye götürülmesinin ikili ilişkilerin gelişimindeki ana eksen olduğunu söyledi.

Moriyama, Japonya-Çin Parlamento Dostluk Birliği olarak ekonomik ve ticari işbirliğini ve kültürel etkileşimleri artırmak, farklılıkları uygun şekilde ele almak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek üzere Çin tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.