Çin ve Japonya'dan İstikrarlı İlişki Kararı - Son Dakika
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Çin ve Japonya'dan İstikrarlı İlişki Kararı

Li Çiang ve İşiba, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler ve işbirliği için mutabık kaldı.

10.10.2024 20:17
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Çin Başbakanı Li Çiang ve Japon mevkidaşı İşiba Şigeru, iki ülke arasında "istikrarlı ilişki" ve "karşılıklı faydaya dayalı işbirliği" geliştirilmesi hedefinde mutabakata vardı.

Li ve İşiba, Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

İki ülke başbakanı, İşiba'nın göreve başlamasının ardından yaptıkları ilk görüşmede, Çin ve Japonya arasında "karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirilmesi" ve "ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması" hedeflerinde anlaştıklarını bildirdi.

Li, uluslararası durumun değişkenlik ve kaosla karşı karşıya olduğu dönemde Çin ve Japonya'nın ikili ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun iki ülke için olduğu kadar bölge ve dünya açısından da elzem olduğunu vurguladı.

Barış içinde bir arada yaşamanın, kalıcı dostluk, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ve ortak kalkınma yolunda ilerlemenin iki ülke halklarının çıkarına olduğunun altını çizen Li, "Umarız ki iki taraf orta yolda buluşur, karşılıklı siyasi güveni tesis edip diyalog ve işbirliğini güçlendirerek yeni dönemin gereklerine uygun yapıcı ve istikrarlı ilişkiyi oluşturabilir." dedi.

Japon Başbakan İşiba da Çin'e ait savaş uçağının ağustos ayında Japonya hava sahasını ihlalinden "ciddi endişe duyduklarını" ve Pekin yönetiminden bu konuda açıklama beklediklerini bildirdi.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurgulayan İşiba, Çin'de eylül ayında 10 yaşındaki Japon çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi olayının aydınlatılması gereğine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Japonya'dan İstikrarlı İlişki Kararı - Son Dakika

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