Çin ve Japonya'dan Üst Düzey Diyalog - Son Dakika
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Çin ve Japonya'dan Üst Düzey Diyalog

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefon görüşmesi yaptı.

22.10.2024 16:14
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BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Japonya üst düzey siyasi diyalog sürecinde Japonya heyetine başkanlık eden Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Başbakan İşiba Şigeru'nun, hükümetinin kurulmasından bu yana Çin ile Japonya arasındaki stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri kapsamlı şekilde geliştireceklerini ve Çin ile ilişkileri koparma ya da Çin'le sanayi ve tedarik zincirlerini kesme niyetinde olmadıklarını ve Fukuşima Nükleer Santrali'nden okyanusa nükleer atık suyun boşaltılması konusundaki ikili mutabakata bağlı kalacaklarını teyit ettiğini söyledi.

Japon hükümetinin, Çin ile çeşitli alanlarda üst düzey etkileşim, diyalog ve işbirliğinde bulunma isteğini de teyit ettiğini kaydeden Wang, Çin-Japonya ilişkilerinde sağlam bir başlangıç yapıldığını vurguladı.

Wang, Japonya'ya yönelik politikalarında süreklilik ve istikrarı koruduklarını ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirtilen ilkelere ve doğrultuya uygun olarak Çin-Japonya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemeye devam etmeye istekli olduklarını belirtti.

Wang, Japonya'dan Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesini, tek Çin ilkesine bağlı kalmasını, Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını, Çin ve Japonya'nın birbirleri için tehdit değil işbirliği ortakları olduğu yönündeki siyasi mutabakatı korumasını, birbirlerinin barışçıl kalkınmasını desteklemesini, ikili ilişkilerin siyasi temelini koruyup sağlamlaştırmasını, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini yeniden canlandırmasını ve bölgesel barış ve istikrara ortaklaşa katkıda bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Wang, Japonya'nın yeni hükümet kabinesinin, Çin-Japonya ilişkilerinde yeni bir ivme yaratması ve yeni gelişmeleri teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Akiba ise stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ikili ilişkileri çok yönlü bir şekilde geliştirmeye ve yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkileri inşa etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Akiba, ikili ilişkilerin gelişimine ilişkin daha büyük resme odaklanmak, ikili ilişkilerin gelişiminde yakalanan mevcut ivmeyi korumak, stratejik ve ileriye dönük diyaloglarda bulunmak ve dünyaya daha olumlu sinyaller göndermek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İki taraf görüşmede iki ülke arasındaki üst düzey siyasi diyalog sürecine işlevsellik kazandırılması ve iletişimin düzenli şekilde sürdürülmesi konusunda uzlaştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Japonya'dan Üst Düzey Diyalog - Son Dakika

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