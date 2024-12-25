Çin ve Japonya Güvenlik Diyaloğunda Anlaştı

Güncel

?Çin ve Japonya, iki ülke arasında güvenlik alanındaki sorunların tartışılacağı diyalog mekanizmasında anlaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Vang Yi ve Başbakan Li Çiang ile görüştü.

Japon Bakan, ziyarette Çin'in son dönemde artan hava sahası ve kara suları ihlalleri ve ihtilaflı bölgelerdeki askeri hareketlere ilişkin endişeleri dile getirirken, taraflar iki ülke arasında güvenlik diyaloğu başlatmasında mutabık kaldı.

Çinli Bakan Vang, Japonya'nın, "iki ülkenin birbiri için tehdit değil işbirliği ortağı olduğunu" öngören mutabakata bağlı kalarak karşılıklı faydaya dayalı stratejik ilişkinin doğru yönde ilerletilmesi için Çin ile çalışacağını umduğunu ifade etti.

Japonya'da 1 Ekim'de göreve başlayan Başbakan İşiba Şigeru liderliğindeki hükümette dışişleri bakanlığını üstlenen Ivaya, Çin'i ilk kez ziyaret ediyor.

Japon Bakan, daha önce ekimde Çinli mevkidaşı ile telefonda görüşmüştü.

Çin ile Japonya arasındaki gerilimler

Çin ile Japonya arasında son aylarda hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin arttığı gözleniyor.

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan Çin'e ait bir araştırma gemisinin 1 Eylül'de Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği belirtilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Öte yandan Çin'in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül'de güdümlü füze taşıyan iki muhrip eşliğinde, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın topraklarına 24 deniz mili mesafedeki "bitişik bölge" olan sulardan geçmişti.

Japonya'nın bir savaş gemisi de 26 Eylül'de Avustralya ve Yeni Zelanda gemileriyle Çin'in egemenlik iddia ettiği Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir Japon gemisi bu boğazda seyir yapmıştı.