Çin ve Kolombiya İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya geldi. Petro, Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'de bulunuyor.

Xi, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Kolombiya'dan daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye istekli olduklarını belirterek, Çinli işletmelerin Kolombiya'da yatırımda bulunup altyapı inşasına katılmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Xi, ayrıca iki tarafın, rüzgar enerjisi, yeni enerjili araçlar, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlardaki işbirliğini daha fazla genişletip, yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü ortaklaşa ilerletmesi gerektiğini kaydetti.

Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirten Petro ise iki tarafın karşılıklı siyasi güveni derinleştirip karşılıklı desteği artırması gerektiğini ifade etti.

Petro, iki tarafa Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yönelik çalışma, ticaret, altyapı, yeni enerji ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini genişletme ve iki halkın yaşamını iyileştirme çağrısında bulundu.

Uluslararası durumun karmaşık ve değişken olduğunu kaydeden Petro, bazı ülkelerin tek taraflı kazanç elde etmeye yönelik uygulamalarının dünyaya fayda sağlamadığını ve tüm ülkelerin buna karşı birlik olması gerektiğini de ilave etti.

Petro, uluslararası eşitlik ve adalete sahip çıkmak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere Çin'le yakın şekilde çalışmaya istekli olduklarını belirtti.