Çin ve Malta İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Malta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Malta'nın, dünya barışı ve istikrarında eşsiz ve olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Malta ile üst düzey karşılıklı siyasi güven, karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış ve karşılıklı desteği sürdürmeye istekli olduklarını belirten Wang, birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca endişelerine ilişkin konularda taahhütlerini yerine getireceklerini ifade etti.

Wang, ticaret, yatırım, kültür ve turizm, bilim ve eğitim alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Malta ile çalışacaklarını ve uluslararası ilişkilerde iyi iletişim ve koordinasyonu sürdüreceklerini söyledi.

Çin- Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ise Wang, ikili ilişkilerin 50 yıllık gelişiminden elde edilen en önemli deneyim ve aydınlanmanın, Çin-AB ilişkilerinde öne çıkan diyalog ve işbirliğiyle tarafların, rakip yerine ortaklar olarak konumlanması olduğuna işaret etti.

Dünyanın iki büyük gücü, uygarlığı ve pazarı olan Çin ve AB'nin birbirini anlaması, birbirine saygı duyması ve birbirini takdir etmesi gerektiğinin altını çizen Wang iki tarafı, ilişkilerinin temelindeki karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerini kalkınmaya yönelik bir bakış açısıyla değerlendirmeye, insanlığın uygarlık sürecini ortaklaşa teşvik etmeye ve dünya barış ve istikrarını korumaya çağırdı.

Borg ise Çin ile ilişkilerine büyük değer verdiklerini, Çin ile ilişkilerini her zaman diplomatik öncelik olarak gördüklerini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne aktif olarak katıldıklarını ve daha fazla Çinli dostu Malta'da görmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Kendilerinin de AB ve Çin'in rakip değil ortak olması ve farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturması gerektiğine inandıklarını belirten Borg, AB-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya devam etmeye istekli olduklarını ifade etti.