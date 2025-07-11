Çin ve Mısır Ekonomik İşbirliği Vurgusu

KAHİRE, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ikili ticaretin gelişimini en üst düzeye çıkarmak, işbirliğinde daha fazla odak noktaları oluşturmak ve ekonomik büyüme için yeni itici güçler yaratmak üzere Mısır'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li, perşembe günü Kahire'de Mısır Başbakanı Mustafa Kemal Medbuli ile yaptığı görüşmede iki ülkenin yeni enerji, elektrikli araçlar, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletebileceğini belirtti.

Ortadoğu diplomasisinde Mısır'la ilişkilerine daima öncelik verdiklerini kaydeden Li, Mısır'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha etkin bir rol üstlenmesini desteklediklerini vurguladı.

Li gerçek çok taraflılığı hayata geçirmek, ekonomik küreselleşme ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumak, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını savunmak, Ortadoğu ve dünyada barış ve istikrarı teşvik etmek üzere Birleşmiş Milletler ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda Mısır'la yakın koordinasyon ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Medbuli ise son yıllarda iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde Mısır-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının güçlü bir ivme sergilediğini ve tarihinin zirvesinde olduğunu söyledi. Medbuli, tek Çin ilkesini sıkı şekilde desteklediklerini, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini, Taiwan, Xizang (Tibet) ve Hong Kong gibi meselelerde Çin'in tutumunu kararlılıkla desteklediklerini ve Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahaleye kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

Ülkesine yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma desteği için Çin'e minnettar olduklarını dile getiren Medbuli, Çin'le karşılıklı siyasi güveni artırmaya, ticaret, yatırım, finans, sanayi ve altyapı gibi geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, yeni enerji, yeşil ekonomi ve uzay gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmeye, halklar arası etkileşimleri artırmaya ve Afrika-Çin ve Arap-Çin işbirliğinde yeni başarıları desteklemeye istekli olduklarını belirtti.