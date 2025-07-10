Çin ve Mısır Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

KAHİRE, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Mısır ile ekonomi, ticaret, finans, imalat, yeni enerji, bilim ve teknoloji ve kültürel ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda Kuşak ve Yol işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Li, nitelikli daha fazla Çinli işletmeyi Mısır'a yatırım yapmaya teşvik edeceklerini ifade etti.

Uluslararası konjonktürdeki giderek artan çalkantı ve kargaşaya işaret eden Li, özellikle Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinin uzun süredir devam eden ve çözüme kavuşturulmamış çatışmalardan etkilendiğini belirtti.

Li, Mısır ile yakın iletişimi sürdürüp Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanmasını teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, Filistin'deki insani krizin hafifletilmesi, çatışmanın yayılıp tırmanmasının önlenmesi ve Filistin meselesinin kapsamlı, adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması için aralıksız çaba sarf etmek üzere Mısır ile işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

Li ayrıca Birleşmiş Milletler, BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu artırmak ve gerçek çok taraflılığı uygulamak üzere Mısır'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve evrensel olarak fayda sağlayan ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için Mısır ile çalışacaklarını söyleyen Li, Çin-Arap ve Çin-Afrika işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine yönelik çaba göstereceklerini vurguladı.