Çin ve Mısır İşbirliğini Güçlendiriyor

KAHİRE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Mısır ile kültür, turizm, medya, yayıncılık ve düşünce kuruluşları alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Li, Çin-Mısır işbirliğinin, medeniyetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeye örnek teşkil etmesi yönünde çaba gösterilmesini istedi.

17-20 Mayıs tarihlerinde Mısır'a ziyaret gerçekleştiren Li, Çin-Arap dostluğu ruhunu ileriye taşımak ve Çin-Arap ilişkilerinde sergilenen "büyük atılımı" ilerletmek üzere Arap Birliği ile el ele vermeye istekli olduklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında Li, Mısır Halk Meclisi Başkanı Hanefi Cibali, Başbakan Mustafa Medbuli, Vatanın Geleceği Partisi lideri ve Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen ile görüşmeler gerçekleştirdi. Li, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

Görüşmeler sırasında Çin'in Mısır ve diğer Afrika ülkelerinin en samimi dostu ve ortağı olduğunu vurgulayan Mısırlı yetkililer, Çin'in uzun süredir devam eden desteği için minnettarlıklarını ifade etti. Yetkililer, Mısır'ın tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduğunu ve ulusal yeniden birleşme hedefinin sağlanmasında Çin'i güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

Mısırlı yetkililer, her iki ülke ve halkına fayda sağlamak ve gelişmekte olan ulusların ortak çıkarlarının korumak üzere Mısır ile Çin'in kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, altyapı, yeni enerji ve yüksek teknoloji gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye, medeniyetler arası diyaloğu ve halklar arası etkileşimi artırmaya ve çok taraflı çerçevelerde koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Ebu Gayt ise Arap Birliği olarak 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin başarılı şekilde gerçekleştirilmesinde ve ortak geleceğe sahip bir Arap-Çin toplulu inşasının desteklenmesinde aktif rol oynamaya hazır olduklarını söyledi.