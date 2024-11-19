Çin ve Rusya'dan İşbirliği Vurgusu

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Wang pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Rusya'nın, çok kutuplu dünya için daha büyük roller oynayabilmeleri amacıyla BRICS'e üye ülkelerle birlikte çalışarak Kazan Zirvesi'nde alınan kararları hayata geçirmesi, BRICS mekanizmasını genişletip güçlendirmesi ve Küresel Güney'in etkisini artırması gerektiğini belirtti.

Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nün başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Wang, örgütün büyümesi ve daha yüksek konuma çıkarılmasını desteklemek üzere Rusya ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Lavrov ise Rusya-Çin ilişkilerinin daha önce olmadığı kadar yüksek seviyede ilerlediğini belirterek, iki ülke liderinin yakın temaslarını sürdürdüğünü ve işbirliği için yeni hedefler belirlediğini ifade etti.

Rusya-Çin ilişkilerinin her zaman eşitlik, karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkelerine dayandığını vurgulayan Lavrov, bu ilkelerin iki halkın çıkarlarına uygun olduğunu ve Küresel Güney ülkeleri tarafından desteklendiğini söyledi.

İki bakan Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası'ndaki durum gibi iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.