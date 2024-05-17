Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya Fuarı'nın açılış törenine katıldı

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HARBİN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 8. Çin-Rusya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Han, Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreninde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in fuara gönderdiği tebrik mesajını okuyup bir konuşma yaptı.

Han, Cumhurbaşkanı Xi ve Devlet Başkanı Putin'in Perşembe günü Beijing'de bir araya gelerek birlikte yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimine yönelik yeni bir vizyon ve ayrıntılı plan çizdiğini söyledi.

2023 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 240,1 milyar ABD dolarına ulaştığını ve Çin'in art arta 14 yıldır Rusya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Han, iki yönlü yatırımın ölçeğinin büyümeye devam ettiğini ve enerji, kimya sektörü, havacılık ve bağlantısallık gibi önde gelen projelerdeki işbirliğinin istikrarlı ilerleme kaydettiğini belirtti.

Han, Çin'in ikili ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimine ivme kazandırmak üzere iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, karşılıklı güveni arttırmak, işbirliğini derinleştirmek ve fırsatları yakalamak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Putin ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Xi ile Beijing'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin gelişimine ve pratik işbirliğinin genişletilmesine yönelik önemli uzlaşılara vardıklarını söyledi.

Rusya'nın Çin'le dostane işbirliği geleneğine değer verdiğini kaydeden Putin, iki tarafın iki halka daha fazla fayda getirmek üzere ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, sanayi, yüksek ve yeni teknoloji, sınır ötesi taşımacılık, turizm, tarım ve yerel ilişkiler gibi alanlarda ikili işbirliğinde yeni ilerlemeler elde etmek üzere fuarın potansiyelinden ve rolünden yararlanmasını umduğunu ifade etti.

Açılış töreninden sonra Han ile Putin bir görüşme gerçekleştirdi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Avrasya Ekonomik Birliği'yle uyumunun arttığını ve birçok önemli projede sorunsuz ilerleme kaydedildiğini belirten Han, Çin-Rusya Fuarı'nın "ikili ve ekonomik ve ticaret işbirliğinin güzel bir "kartviziti" olduğunu söyledi.