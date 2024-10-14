Çin ve Vietnam'dan Güney Çin Denizi için İşbirliği - Son Dakika
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Çin ve Vietnam'dan Güney Çin Denizi için İşbirliği

Çin ve Vietnam, denizcilik konularında sorunları dostane şekilde çözme ve istikrarı koruma taahhüdünde bulundu.

14.10.2024 16:01
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HANOİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Vietnam, denizcilik konularında derinlemesine ve samimi görüş alışverişinde bulunarak denizcilik alanındaki farklılıkları daha iyi yönetip aktif şekilde çözüme kavuşturma ve Güney Çin Denizi ile bölgede barış ve istikrarı koruma ihtiyacını vurguladı.

Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada iki tarafın, farklılıkları dostane istişareler yoluyla uygun şekilde yönetme, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve Çin'le Vietnam arasındaki denizcilik konularının çözümüne rehberlik eden temel ilkelere ilişkin anlaşmaya ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olan temel ve uzun vadeli bir çözümü aktif olarak arama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Taraflar, denizcilik alanında istikrarı ortaklaşa korumak üzere durumu karmaşıklaştırabilecek ya da anlaşmazlıkları tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma konusunda da uzlaştı.

Taraflar, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranışlarına ilişkin Deklarasyon'un kapsamlı ve etkili şekilde uygulanmasına devam edilmesi ve Güney Çin Denizi'nde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukla uyumlu, esaslı ve etkili Davranış Kuralları'nın istişareler sonrası varılacak uzlaşma sonucu en kısa sürede sonuçlandırılması hususunda da mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Diplomasi, Politika, Vietnam, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Vietnam'dan Güney Çin Denizi için İşbirliği - Son Dakika

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