Çin ve Vietnam'dan Ortak Devriye

Güncel

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye yaptığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, bir sahil güvenlik filosunun Vietnam Sahil Güvenliği ile ortak devriye faaliyeti için bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Devriye faaliyetinde denizde kaçakçılıkla mücadele ve balıkçılık alanlarının düzenlenmesi ve kontrolü için ortak talimler yapılacağı ifade edilen açıklamada, tarafların denizlerdeki istikrarın korunması ve acil durumlara müdahale için birlikte çalışacağı kaydedildi.

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana yürüttüğü 28'inci ortak sahil güvenlik devriyesi oldu. Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri bu yıl 27-29 Nisan'da da Beibu Körfezi'nde ortak devriye yapmıştı.