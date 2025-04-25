Çin ve Vietnam Ortak Devriyesi

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye yaptığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 22-24 Nisan'da planlanan rotalarda devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin balıkçı teknelerini izlediği ve teftiş ettiği belirtildi.

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana yürüttüğü 29. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.

Söz konusu devriye faaliyetlerinde kaçakçılıkla mücadele ve balıkçılık alanlarının kontrolü, denizlerde istikrarın korunması ve acil durumlara müdahaleye yönelik ortak eğitimler yapılıyor.

Çin ve Vietnam donanmaları da yıl içinde aynı bölgede ortak deniz tatbikatları düzenliyor.