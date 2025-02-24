Çin, Yeni Alman Hükümetine Hazır

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Çin, Almanya'da dün düzenlenen erken genel seçimlerin ardından oluşacak yeni hükümetle çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri ittifakının galip çıktığı seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 53 yılda Çin'in Almanya ile ilişkilerini daima uzun vadeli ve stratejik perspektifte, ortak kalkınma arayışı çerçevesinde gördüğünü ifade eden Lin, yeni Alman hükümetiyle de dostane ilişkileri sürdürmeyi ve daha fazla geliştirmeyi istediklerini vurguladı.

Lin, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) içinde büyük etki sahibi olduğunu, Çin'in AB'nin bütünleşmesini ve özerkliğini desteklediğini belirterek, "Almanya'nın uluslararası ilişkilerde daha büyük rol oynadığını görmekten memnuniyet duyarız. Almanya ile dünya barışı için çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, yüzde 28,6 ile dün yapılan erken genel seçimden galip çıkmıştı.

Seçimin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri öncülüğünde yeni koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.