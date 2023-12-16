Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu fırlattı

WENCHANG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya göndererek planlanan yörüngesine yerleştirdi.

Yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Yaogan-41, Uzun Yürüyüş-5 Y6 taşıyıcı roketiyle Cuma günü yerel saatle 21.41'de fırlatıldı.

Uydu, arazi tarama, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, çevre yönetimi, meteorolojik uyarı ve tahminler ile kapsamlı afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 502'nci göreviydi.