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Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu fırlattı - Son Dakika
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Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu fırlattı

Çin, Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Yaogan-41 adlı yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusunu fırlatarak planlanan yörüngesine yerleştirdi. Uydu, arazi tarama, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, çevre yönetimi, meteorolojik uyarı ve tahminler ile afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu fırlattı
16.12.2023 - 09:21,
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WENCHANG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya göndererek planlanan yörüngesine yerleştirdi.

Yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Yaogan-41, Uzun Yürüyüş-5 Y6 taşıyıcı roketiyle Cuma günü yerel saatle 21.41'de fırlatıldı.

Uydu, arazi tarama, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, çevre yönetimi, meteorolojik uyarı ve tahminler ile kapsamlı afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 502'nci göreviydi.

Kaynak: Xinhua
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