Çin, yeniden kullanılabilir test uzay aracını başarılı şekilde uzaya gönderdi

JİUQUAN, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeniden kullanılabilir bir test uzay aracını Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Perşembe günü fırlatılan yeniden kullanılabilir test uzay aracı, bir süre yörüngede kaldıktan sonra Çin'de belirlenen iniş alanına geri dönecek.

Uzay aracı, yörüngede bulunduğu sırada yeniden kullanılabilir teknolojiler için doğrulama çalışmaları ve uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek sağlayacak uzay bilim deneyleri yürütecek.