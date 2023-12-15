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Çin, yeniden kullanılabilir test uzay aracını başarılı şekilde uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, yeniden kullanılabilir test uzay aracını başarılı şekilde uzaya gönderdi

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle yeniden kullanılabilir bir test uzay aracını başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Uzay aracı, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeniden kullanılabilir teknolojilerin doğrulama çalışmalarını ve uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek sağlayacak uzay bilim deneylerini yürütecek.

Çin, yeniden kullanılabilir test uzay aracını başarılı şekilde uzaya gönderdi
15.12.2023 - 12:30,
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JİUQUAN, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeniden kullanılabilir bir test uzay aracını Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Perşembe günü fırlatılan yeniden kullanılabilir test uzay aracı, bir süre yörüngede kaldıktan sonra Çin'de belirlenen iniş alanına geri dönecek.

Uzay aracı, yörüngede bulunduğu sırada yeniden kullanılabilir teknolojiler için doğrulama çalışmaları ve uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek sağlayacak uzay bilim deneyleri yürütecek.

Kaynak: Xinhua
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