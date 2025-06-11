Cinayet Davası Başlıyor

ŞİŞLİ'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşmanın saat 10.30'da başlaması bekleniyor