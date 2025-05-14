Cinayet Davasında Ceza İndirimi - Son Dakika
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Cinayet Davasında Ceza İndirimi

Cinayet Davasında Ceza İndirimi

Bursa'da öldürülen Recep Arı'nın cinayetinde sanık Kadir Ilgız'ın cezası 15 yıla düşürüldü.

14.05.2025 11:09
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BURSA'da kaybolduktan 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla öldürülmüş bulunan Recep Arı (31) cinayetiyle ilgili 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan, duruşmadaki 'iyi hali' dikkate alınıp 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Ilgız'ın (25) cezası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıla düşürüldü. Kararda son sözü Yargıtay söyleyecek.

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde oturan Recep Arı, 24 Şubat 2023'te eşiyle tartıştıktan sonra av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip giden Arı'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları 1 Mart'ta evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanıyla cep telefonuna ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Arı'nın, başından ve vücudundan 9 kurşunla vurulup, öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. (31) ile Kadir Ilgız'ı gözaltına aldı.

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı'nda susma hakkını kullanan Kadir Ilgız, bir süre sonra suçunu itiraf etti. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Ilgız'ın, durumu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini söylediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir Ilgız tutuklanırken, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TELEFON MESAJLARI DA İDDİANAMEYE GİRDİ

Tutuklu sanık Kadir Ilgız ile tutuksuz sanık S.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.'ya WhatsApp mesajıyla, 'Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal' diyen Kadir Ilgız'a, S.A. ise yaptıkları telefon görüşmesinde, 'Oh, iyi olmuş, süpersin' yanıtını verdiği belirtildi.

'ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM'

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ilgız, "Kimseyi canavarca hisle öldürmedim. Recep Arı'nın ailesinden özür dilerim. Recep, eşi ile olan mesajlaşmalarımızı görmüş ve çok sinirlenmiş. Olay günü telefonla beni arayıp, 'Seninle gezmeye çıkalım' dedi. Olay yerine geldiğimizde bir anda küfredip, tüfekle darbetmeye başladı. Bir anda cebinden ekmek bıçağı alıp, bacaklarıma doğru saplamaya başladı. Kendisine beni öldürmemesi için yalvardım" dedi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Jandarmadaki ifadesinin aksine Recep Arı'nın eşi S.A. ile ilişkileri olmadığını öne süren Kadir Ilgız, "Karısı ile ilişkimiz olduğunu düşününce bana saldırmaya devam etti. Ben de o hırsla tabancamın ağzına mermiyi verip, ateş ettim. Olayın ardından taksiye binerek Kestel'e gittim ve hastanede ayağımı diktirdim. Silahım 8 mermi alıyor, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım" diye konuştu.

ÖNCE O ALDATTI

Tutuksuz sanık S.A. ise ifadesinde eşinin kendisine her gün şiddet uyguladığını söyledi. Kadir Ilgız ile 1 yıldır aralarında gönül ilişkisi olduğunu, ilk olarak eşinin kendisini aldattığını ve ölümüyle ilgisi olmadığını belirten S.A., "Eşim bir gece eve alkollü geldi. Cep telefonunu parmak iziyle açtım ve yeğeniyle uygunsuz mesajlarını gördüm. Kendisine, 'Bunlar nedir' diye sorduğumda beni dövmeye başladı. Beni, 'Aileme söylersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Kadir bizim bahçemizde çalışıp, eşime yardım ediyordu. Beni üzgün gördüğü zaman oturur dertleşirdik. Aramızda ilişki yaşanmadı. Eğer eşim benim uygunsuz mesajlarımı görseydi tavana değil, kafama sıkardı. Kadir'in, Recep'i öldürdüğünü bilmiyordum, ben her şeyi jandarmadan öğrendim. Ertesi gün Kadir'i aradım ve Recep'in kayıp olduğunu söyledim. Kadir, bana bilgisi olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

PANİKLE BAKMIŞ

Sanıkların telefon mesajlaşmalarının yanı sıra internet aramaları da dava dosyasında yer aldı. Cinayetin ardından cep telefonundan internete girerek, 'Eldeki barut izi kaç günde çıkar?' diye arama yaptığı ortaya çıkan Ilgız, cinayetin ardından yaşadığı panikle cep telefonundan internete girerek baktığını söyledi. Mahkeme heyeti, Kadir Ilgız'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni dikkate alan heyet, cezayı 25 yıla indirirken, S.A.'nın beraatine hükmetti. Dosya istinafa gitti.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, tutuklu sanığa 'Kasten öldürme' suçunun basit halinden verdiği müebbet hapis cezasını, olayda 'haksız tahrik' unsurları bulunduğu gerekçesiyle 18 yıla, duruşmadaki saygılı tutum ve davranışlarını da lehine değerlendirerek, 'iyi hal' indirimiyle 15 yıla düşürdü. Kararda son sözü Yargıtay söyleyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cinayet Davasında Ceza İndirimi - Son Dakika

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