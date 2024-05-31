Çinli Tur Operatörleri Antalya'yı Ziyaret Etti

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(ANTALYA)- Çin'den gelen tur operatörleri, Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini gezip görmek, kendi ülkelerinde tanıtmak ve ortak iş birliği olanaklarını görüşerek kent turizminin gelişimine katkı sağlamak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Koze Tur'un gerçekleştirdiği info tur programı kapsamında, Çin'den gelen 15 kişilik tur operatörü ve Çin'in haber ajansı XİNHUA muhabirleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde misafir edildi.

"Her türlü desteğe hazırız"

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Osman Ayık ile Ayşegül Şahin Pencik, Dış ilişkiler Daire Başkanı Tuğçe Çiftçibaşı Güç ile Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Selma Gençel katıldı. Heyete, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve Antalya hakkında genel bilgi verildi.

Başkan Danışmanı Osman Ayık, bu tür ziyaretlerin Antalya'nın turizm potansiyelini dünya çapında tanıtmak için önemli olduğunu belirterek, Çinli misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Danışmanı Ayık, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Çin'e tanıtmak ve iki ülke arasındaki turizm iş birliğini güçlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette Çin ile Antalya arasında hava köprüsü kurulması ve doğrudan seferlerin başlaması gündeme gelirken, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması talebi de iletildi.