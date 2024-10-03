İSTANBUL'dan cip çalan Suriye uyruklu Mazin B. (24), Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 kilometrelik takiple yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan çalınan 34 HOU 261 plakalı cipin, ilçeye geleceğinin öğrenince harekete geçti. İlçe girişinde bekleyen ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp, ciple kaçmaya başladı. Cip, 10 kilometre süren takiple önü kesilerek durduruldu. Suriye uyruklu Mazin B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Cip Hırsızı 10 Km'lik Takiple Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?