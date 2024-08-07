Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
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Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı Antalya'da Yapıldı

Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni yönetimin yol haritası ve gelecek dönemde yapılacak faaliyetler ele alındı.

07.08.2024 13:45
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(ANTALYA) - Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek yönetiminde yapıldı. Başkan Böcek, "Cittaslow Türkiye olarak yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik, kültürel miras ve yaşam kalitesini artırma konularındaki çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cittaslow Türkiye Komite üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı'nda, yeni yönetimin yol haritasını belirlemek ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak amacıyla çeşitli konular ele alındı. Toplantıda, yeni Cittaslow Türkiye yapılanması hakkında detaylı bilgi verilerek, bu yapılanmanın nasıl daha etkili hale getirileceği ve mevcut üyelerin bu yapılanmadan nasıl faydalanacağı masaya yatırıldı.

Başkan Böcek, toplantının verimli geçtiğini belirterek, alınan kararların Cittaslow Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar olduğunu ifade etti. Böcek, "Geleceğe yönelik proje ve stratejileri planlamak için online toplantımızı gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, şehirlerimizi daha ileriye taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Cittaslow Türkiye olarak yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik, kültürel miras ve yaşam kalitesini artırma konularındaki çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı Antalya'da Yapıldı - Son Dakika

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