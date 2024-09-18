Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Eğirdir\'de Gerçekleşti

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eğirdir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na katıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Cittaslow üyesi 25 belediye ve Cittaslow Metropol alanında projeleri bulunan büyükşehir belediye başkanları katıldı.

Başkan Köse'nin de yer aldığı toplantıda, Cittaslow üyesi belediyelerin hibe programlarına erişimi ve Cittaslow marka şehirler olma yolunda güçbirliği gibi konular masaya yatırıldı. Köse, organizasyonda Safranbolu'nun tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Koordinatör Muhittin Böcek ise toplantının detayları ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Program, Cittaslow hareketinin Türkiye'deki yayılımını ve etkisini artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.