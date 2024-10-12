Çivril'de 71 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu - Son Dakika
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Çivril'de 71 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden kişi ölü bulundu.

12.10.2024 15:19
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Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan ve sabah ceviz toplamak için bahçeye giden Ahmet Çolak'tan (71) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bahçede yapılan aramada Çolak'ın cansız bedeni bulundu.

Ağaçtan düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Çolak'ın cenazesi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çivril'de 71 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu - Son Dakika

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