Cizre'de 2. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Cizre'de 2. Kitap Fuarı Açıldı

Cizre'de düzenlenen kitap fuarında 73 bin kitap sergileniyor, yazarlar imza günleri yapacak.

26.11.2024 16:54
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Cizre'de kitap fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğü himayesinde 25-29 Kasım tarihleri arasında 'insan kitap okudukça güzelleşir' sloganıyla düzenlenen fuar, bir kez daha kapılarını kitapseverlere açtı.

Cizre'de kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü himayesinde düzenlenen 2. Cizre Kitap fuarı, Cizre Gençlik Merkezinde kurulan stantlarda pek çok yayınevi eserlerini sergiliyor. 9 yazarın katıldığı 73 bin kitabın sergilendiği fuarda imza günü ve söyleşiler düzenlenecek, çok sayıda yazar okuyucusuyla buluşacak.

Kitap fuarına Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasında katılım gösteren yazarlara teşekkür eden Şırnak Valisi Birol Ekici, "Bu kitap etkinliği bu güne kadar katıldığım en güzel etkinlik. Kitap fuarını yaptıkları için kaymakamımıza ve milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Biz inancımız gereği ilk emri oku olan inancın sahibiyiz. Her bir Müslümanın ilim tahsil etmesi aynı zamanda farzdır. Bu çerçevede her zaman daha çok okumayı, daha çok öğrenmeyi, daha çok kitapla buluşmayı teşvik edecek etkinlikler yapmalıyız. Çocuklarımızı 21. yüzyılın geleceğine hazırlamamız gerektiğine inanıyorum. Katılım gösteren yazarlara ve kitap evlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ajandalarının ilk maddesinin eğitim olduğunu ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Bu fuarını düzenlerken amacımız, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmasıdır. Şunu iyi biliyoruz ki kitap okuyanın fikir dünyası açık olur. Kitap okumak öğrencinin ve kişinin hayal dünyasını geliştirir, yeni hayal dünyaları yeni pencereler açar. Her kitapta ayrı bir dünya, ayrı bir ruh bulunur" diye konuştu.

Fuarla ilgili bilgi veren Muhittin Uymaz, "Cizre'de 2. kitap günleri etkinliğini yapıyoruz. 25-29 Kasım tarihleri arasında fuarımız açık olacaktır. Fuarımızda 9 standımız ve 9 yazarımız bulunuyor. 7 bin 300 adet kitap çeşidi ve 73 bin adet kitap bulunuyor. Bunun dışında fuar dönemimde yazarlarımızla beraber kitap ve söyleşi, imza günleri ve şiir okumaları programlarını yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cizre'de 2. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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