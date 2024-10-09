Cizre'de Bitkisel Üretim Toplantısı - Son Dakika
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Cizre'de Bitkisel Üretim Toplantısı

Cizre\'de Bitkisel Üretim Toplantısı

Cizre'de düzenlenen toplantıda tarımın geleceği ve Cizre Barajı'nın etkileri konuşuldu.

09.10.2024 14:17
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Bitkisel Üretim Desteklemeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday ve çiftçiler katıldı.

Kaymakam Baycar, toplantıda, ilçede tarımın geleceğinin parlak olduğunu belirterek, Cizre Barajı'nın inşasına bu ay başlanacağını söyledi.

Barajla Cizre ve İdil ilçeleri arasında çiftçilerin sulama alanına kavuşacağını bildiren Baycar, şunları kaydetti:

"Bundan sonra kuru tarım değil aynı zamanda sulu tarım yapmanın da önü açılmış olacak. Buğday yerine mısır, pamuk ekeceğiz. Sulama ihtiyacı olan ürünleri, biraz getirisi yüksek olan ürünleri ekmenin inşallah önü açılacak. Çok büyük bir baraj, Cizre'mize, İdil'imize, Şırnak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, yeter ki siz üretin."

Toplantı, çiftçilere yönelik yapılan sunumların ardından soru ve cevap bölümü ile son buldu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Cizre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Bitkisel Üretim Toplantısı - Son Dakika

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