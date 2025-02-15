Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AGP 553 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin Caddesi'nde 73 D 1068 plakalı yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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