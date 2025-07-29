Cizre\'de Tır Yangını!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fadıl Nerse idaresindeki 73 AAZ 666 plakalı tır, Cizre-Şırnak kara yolunun Bozalan TOKİ konutları mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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