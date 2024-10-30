Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABG 595 plakalı kamyon, Cizre- Nusaybin kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında Yakup Kolanç (55) yönetimindeki 73 ABG 254 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Kolanç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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