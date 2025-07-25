Co-may Tayfunu Filipinler'de Can Aldı - Son Dakika
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Co-may Tayfunu Filipinler'de Can Aldı

25.07.2025 11:52
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Co-may Tayfunu, Filipinler'de sel ve toprak kaymalarına yol açarak 25 can aldı, 278 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'in kuzeyinde karaya vuran Co-may Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in geniş bir bölgesini etkileyen muson yağmurlarını son bir haftadır daha da şiddetlendiren Co-may Tayfunu, ülkenin Pangasinan bölgesinde saatte 120 kilometreye varan hızla karaya ulaştı.

Afet bölgelerindeki yetkililer, ani sel, devrilen ağaçlar, heyelanlar ve elektrik akımına kapılma gibi afet kaynaklı olaylar nedeniyle en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Co-may Tayfunu nedeniyle yaklaşık 278 bin kişinin afet bölgelerinden tahliyesi gerçekleştirildi. Başkent Manila'da ve Luzon Adası'ndaki 35 eyalette ise okullar tatil edildi.

Tayfunda yaklaşık 3 bin ev hasar görürken, çoğunluğu Luzon Adası'nda bulunan 77 kasaba ve şehirde acil durum ilan edildi.

Filipinler Sivil Havacılık yetkilileri, tayfunun güzergahındaki bölgeler ve fırtınanın etkili olduğu kuzey illerinde hava yoluyla seyahatin kısıtlandığını bildirdi.

Rizal bölgesindeki acil durum sığınaklarını ziyaret eden Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale ekipleriyle toplantı yaparak, ülkenin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Filipinler ordusu, müttefikleri ABD'nin bu felaketin daha da kötüleşmesi durumunda, ulaşılması zor bölgelere gıda ve diğer yardımları ulaştırmak üzere askeri hava araçları sağlamaya söz verdiğini açıkladı.

Co-may Tayfunu, bu yıl Filipinler'i vuran 5. büyük fırtına olurken, meteoroloji uzmanları, yılın geri kalanında ülkede birçok tropikal fırtınanın etkisini göstermesinin beklendiğini belirtiyor.

Filipinler'i 22 Temmuz'da vuran Wipha Tayfunu, birçok kişinin yaşamını yitirmesine ve milyonlarca kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Co-may Tayfunu Filipinler'de Can Aldı - Son Dakika

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