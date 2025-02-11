Çocuk Edebiyatı Seminerleri Başladı

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Çocuk edebiyatının önemini vurgulamak ve öğretmenlere bu alanda derinlemesine bilgi sunmak amacıyla düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Okulu" seminerleri, Rami Kütüphanesi'nde başladı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre seminer serisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melike Günyüz'ün rehberliğinde gerçekleştirilecek.

Programla, öğretmenlerin çocuk edebiyatını daha iyi anlaması, sınıflarında kitapları daha etkili şekilde kullanması ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında bugün ve 13 Şubat'ta "Çocuk Edebiyatına Giriş", "Türler", "Seviyelendirme" ve "Bakış Açıları", 18 ve 20 Şubat'ta "Çocuk Edebiyatı ve İdeoloji", 25 ve 27 Şubat'ta "Resimli Kitapların Dünyası" konuları ele alınacak.

Seminer serisinde 8 ve 10 Nisan'da "Resimli Kitapların Dünyası", 15 ve 17 Nisan'da "Çeviri Çocuk Edebiyatı Sorunları", 22- 23 Nisan'da "Çocuk Edebiyatında Zor Konular", 29 Nisan ve 1 Mayıs'ta "Çocuk Edebiyatı ve Metinlerarasılık", 6 ve 8 Mayıs'ta "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılık İlişkisi", 20 ve 22 Mayıs'ta "Çocuk Edebiyatında Güncel Trendler", 27 ve 29 Mayıs'ta "Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü" konuları konuşulacak.

Öğretmenlere yönelik seminerlerde, katılımcılar, çocuk edebiyatı alanında akademik bilgilerini geliştirirken, aynı zamanda sınıf içi uygulamaları için yeni yaklaşımlar kazanabilecek.