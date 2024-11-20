Çocuk Hakları İçin Ses Yükseltti

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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir video paylaşarak çocuk haklarına dikkat çekti. İktidarı eleştiren Şahindur, "Çocuklar çetelerin elinde kuvözlerde ölüme terk ediliyor. Çocuklar, cinayetlere kurban gidiyor. İktidarın unuttuğu, umursamadığı çocuklarımız için biz varız. Geleceğin Türkiye'sini onlar için biz kuracağız" dedi.

Genç Parti Genel Başkanı Şahindur, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir videolu mesaj paylaştı. Şahindur, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda; Narin Güran cinayeti, Sıla bebek ve yenidoğan çetesine gönderme yaparak "Çocuklar yeni Türkiye'de okullara beslenme çantaları boş gidiyor. Çocuklar, yatağa aç giriyor. Okulda olması gereken çocuklar imkansızlıktan sokaklarda geleceklerini tüketiyor. Çocuklar çetelerin elinde kuvözlerde ölüme terk ediliyor. Çocuklar, cinayetlere kurban gidiyor. İktidarın unuttuğu, umursamadığı çocuklarımız için biz varız. Geleceğin Türkiye'sini onlar için biz kuracağız" dedi.