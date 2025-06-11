Çocuk İşçiliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Çocuk İşçiliğine Dikkat Çekildi

11.06.2025 14:33
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Vali Aktaş, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde çocuk haklarına vurgu yaptı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Aktaş, mesajında, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz durumuna ve yaşadıkları ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla 12 Haziran gününü 2002 yılında "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" olarak belirlediğini belirtti.

Çocukların haklarını korumak amacıyla sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Aktaş, çocuk işçiliğinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli sorun olduğunu kaydetti.

Aktaş, sağlıklı gelişim sürecinin çocukların en temel hakkı olduğunu ve küçük yaşlarda ağır iş yükü altında ezilmelerinin, yalnızca bireysel değil, toplumsal gelişimi de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Devletin, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak bu sorunun önüne geçmeye çalıştığını anlatan Aktaş, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle tüm çocuklarımızın haklarını koruma noktasında daha bilinçli ve duyarlı olmayı diliyor, her çocuğun hakkının, mutluluğunun ayrım olmaksızın korunduğu, barış içerisinde yaşanılan mutluluk ve huzur dolu çocukluk dönemi geçirilmesi temennisiyle bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İlhami Aktaş, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İşçiliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika

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